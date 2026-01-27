Зеленський після розмови зі Стармером сподівається на зміцнення ППО 

Президент Володимир Зеленський заявив про сподівання на нові результати у зміцненні української протиповітряної оборони за підсумками переговорів із прем’єром Британії Кіром Стармером.

Про це він розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави подякував Стармеру за співчуття через триваючі російські атаки на цивільні та енергетичні об’єкти, а також відзначив практичну роль Лондона у підтримці енергосистеми.

"Британія допомагає не лише словами, а й реальними пакетами енергетичної допомоги. Цінуємо вже ухвалені рішення і сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат", – зазначив Зеленський.

Частину розмови лідери присвятили дипломатичним зусиллям та переговорному процесу.

"Зустрічі в Еміратах були конструктивними, і вже цього тижня буде продовження діалогу. Україна хоче закінчити цю війну якомога скоріше й готова працювати 24/7 для досягнення достойного миру. Така ж готовність має бути з боку Росії", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 23-24 січня 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся перший за довгий час раунд тристоронніх зустрічей за участю представників України, США та Росії.

26 січня Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.