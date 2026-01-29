Зеленский рассказал о разговоре с Мерцом: скоординировали шаги на следующую неделю

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц 29 января провели телефонный разговор, в котором, среди прочего, скоординировали шаги на следующую неделю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что они с Мерцом говорили о дальнейшем сотрудничестве и "договорились о совместной работе между нашими государствами и партнерами в Европе на следующей неделе".

Также обсуждали участие Германии в восстановлении Украины. По словам Зеленского, они договорились о том, чтобы команды обеих стран "проработали необходимые шаги".

Зеленский подчеркнул, что Германия все годы полномасштабной войны активно помогает Украине и внесла чрезвычайно большой вклад в обороноспособность Украины.

"Фридрих демонстрирует настоящее лидерство, и я очень ценю нашу координацию. Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе. Именно немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетики и наших городов. Уже сейчас есть также важный пакет энергетической поддержки... Спасибо за такую ощутимую поддержку!", – написал он.

Напомним, посол Германии рассказал, что Германия передала Украине уже девять систем противовоздушной обороны IRIS-T и готовит поставку новых комплексов в ближайшее время.

27 января Зеленский говорил с премьером Великобритании Киром Стармером, после разговора он заявил о надежде на новые результаты в укреплении противовоздушной обороны Украины.