ЗМІ: у Трампа кажуть, що їм "відомо" про вибухи в Каракасі, але не уточнюють роль США

Представники адміністрації Дональда Трампа кажуть, що їм відомо про вибухи в столиці Венесуели Каракасі, але подробиць поки не надають.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Джерела повідомили CBS News, що представники адміністрації Трампа знають про повідомлення про вибухи та літаки, але Білий дім не відреагував на запити про коментарі, а уряд Венесуели не дав жодної негайної реакції.

Речниця американських збройних сил у Вашингтоні, яку цитує New York Times, підтвердила повідомлення про вибухи в Каракасі, але не прокоментувала можливу участь США в цих подіях.

Президент сусідньої Колумбії Густаво Петро в дописі в соцмережі заявив, що хтось "бомбардує Каракас в цей момент", не вказавши, хто саме.

"Попередження всьому світу: вони атакували Венесуелу ракетним ударом", – сказав він, закликавши до скликання засідання Організації Об'єднаних Націй.

Повідомлення про вибухи з'явилися після того, як американські військові протягом кількох місяців проводили операції проти суден, які, як вважається, займалися контрабандою наркотиків у цьому регіоні, а адміністрація Трампа чинила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цей регіон було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військових кораблів, а президент Трамп протягом кількох тижнів натякав на можливу більш масштабну військову операцію.

Нагадаємо, 16 грудня Дональд Трамп заявив, що оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та запровадить "блокаду" підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту.

Трамп заявив, що режим Мадуро проголошено іноземною терористичною організацією "за крадіжку наших активів і багато інших причин, включно з тероризмом, наркоторгівлею і контрабандою людей".