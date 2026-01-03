СМИ: у Трампа говорят, что им "известно" о взрывах в Каракасе, но не уточняют роль США

Представители администрации Дональда Трампа говорят, что им известно о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе, но подробностей пока не предоставляют.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBS News.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Источники сообщили CBS News, что представители администрации Трампа знают о сообщениях о взрывах и самолетах, но Белый дом не отреагировал на запросы о комментариях, а правительство Венесуэлы не дало никакой немедленной реакции.

Пресс-секретарь американских вооруженных сил в Вашингтоне, которую цитирует New York Times, подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, но не прокомментировала возможное участие США в этих событиях.

Президент соседней Колумбии Густаво Петро в посте в соцсети заявил, что кто-то "бомбардирует Каракас в этот момент", не указав, кто именно.

"Предупреждение всему миру: они атаковали Венесуэлу ракетным ударом", – сказал он, призвав к созыву заседания Организации Объединенных Наций.

Сообщения о взрывах появились после того, как американские военные в течение нескольких месяцев проводили операции против судов, которые, как считается, занимались контрабандой наркотиков в этом регионе, а администрация Трампа оказывала давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военных кораблей, а президент Трамп в течение нескольких недель намекал на возможную более масштабную военную операцию.

Напомним, 16 декабря Дональд Трамп заявил, что объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и введет "блокаду" подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

Трамп заявил, что режим Мадуро объявлен иностранной террористической организацией "за кражу наших активов и многие другие причины, включая терроризм, наркоторговлю и контрабанду людей".