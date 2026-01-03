СМИ: Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле

Официальные лица США заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

"Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные объекты, сообщили американские чиновники, когда в субботу утром администрация усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро", – говорится в ее сообщении в Х.

🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me – Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026

Представители американской администрации заявляли, что им известно о взрывах в Каракасе, но не уточняли роль США.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Сообщения о взрывах появились после того, как американские военные в течение нескольких месяцев проводили операции против судов, которые, как считается, занимались контрабандой наркотиков в этом регионе, а администрация Трампа оказывала давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военных кораблей, а президент Трамп в течение нескольких недель намекал на возможную более масштабную военную операцию.