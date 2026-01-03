Мадуро обвинил США в военной агрессии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории страны после того, как в первые часы субботы в Каракасе и осудил "военную агрессию, совершенную действующим правительством Соединенных Штатов".

Текст заявления приводит венесуэльская газета El Nacional, сообщает "Европейская правда".

В заявлении, распространенном исполнительной властью Венесуэлы, говорится, что глава государства "подписал и приказал выполнить указ об объявлении состояния внешнего беспорядка" с целью "защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе".

Кроме того, он приказал немедленно развернуть Командование по интегрированной обороне нации и органы управления интегрированной обороной во всех штатах и муниципалитетах страны.

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и разоблачает перед международным сообществом серьезную военную агрессию, совершенную действующим правительством Соединенных Штатов Америки против территории Венесуэлы и ее населения в гражданских и военных районах Каракаса, столицы Республики, и штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", – говорится в заявлении Мадуро.

"Этот акт представляет собой грубое нарушение Устава Организации Объединенных Наций, особенно статей 1 и 2, которые закрепляют уважение к суверенитету, юридическому равенству государств и запрет применения силы. Такая агрессия угрожает международному миру и стабильности, особенно в Латинской Америке и Карибском бассейне, и серьезно ставит под угрозу жизнь миллионов людей", – заявил он.

По его словам, целью этого нападения является не что иное, как "захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти и полезных ископаемых".

Чиновники США ранее заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Сообщения о взрывах появились после того, как американские военные в течение нескольких месяцев проводили операции против судов, которые, как считается, занимались контрабандой наркотиков в этом регионе, а администрация Трампа оказывала давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военных кораблей, а президент Трамп в течение нескольких недель намекал на возможную более масштабную военную операцию.

