Авіарегулятор США видав заборону на польоти до Венесуели на 23 години

Федеральне управління цивільної авіації заборонило американським комерційним літакам здійснювати польоти на будь-якій висоті над Венесуелою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє New York Times.

Заборону пояснили ризиками для безпеки, "пов'язаними з триваючою військовою діяльністю".

У повідомленні, яке набуло чинності о 2:00 суботи за венесуельським часом і діятиме протягом 23 годин, не вказано, яка саме військова структура бере участь у цих діях.

Посадовці США раніше заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Повідомлення про вибухи з'явилися після того, як американські військові протягом кількох місяців проводили операції проти суден, які, як вважається, займалися контрабандою наркотиків у цьому регіоні, а адміністрація Трампа чинила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цей регіон було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військових кораблів, а президент Трамп протягом кількох тижнів натякав на можливу більш масштабну військову операцію.

Детальніше на тему читайте у статтях Нафтозалежні: як найбагатша за покладами чорного золота Венесуела зводить кінці з кінцями

Наркотрафік чи карибська нафта: чому насправді США б’ють по суднах біля Венесуели