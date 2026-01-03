Авиарегулятор США выдал запрет на полеты в Венесуэлу на 23 часа

Федеральное управление гражданской авиации запретило американским коммерческим самолетам совершать полеты на любой высоте над Венесуэлой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Times.

Запрет объяснили рисками для безопасности, "связанными с продолжающейся военной деятельностью".

В сообщении, которое вступило в силу в 2:00 субботы по венесуэльскому времени и будет действовать в течение 23 часов, не указано, какая именно военная структура участвует в этих действиях.

Чиновники США ранее заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Сообщения о взрывах появились после того, как американские военные в течение нескольких месяцев проводили операции против судов, которые, как считается, занимались контрабандой наркотиков в этом регионе, а администрация Трампа оказывала давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военных кораблей, а президент Трамп в течение нескольких недель намекал на возможную более масштабную военную операцию.

