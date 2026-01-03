До Києва прибули радники з питань нацбезпеки європейських країн

Зранку 3 січня до Києва прибули радники з питань національної безпеки низки європейських країн.

Про це повідомив у соцмережах секретар РНБО Рустем Умєров, передає "Європейська правда".

У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

"Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами", – написав Умєров.

Після суботньої зустрічі, 6 січня у Франції пройде зустріч коаліції на рівні лідерів.

Після зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 6 січня у Франції відбудеться ще одна зустріч на рівні радників, після чого будуть готувати зустріч лідерів європейських держав та президента США.

30 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що частина документів для врегулювання війни, які були напрацьовані в рамках переговорного процесу, будуть готові до підписання у січні.