В Киев прибыли советники по вопросам нацбезопасности европейских стран

Утром 3 января в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности ряда европейских стран.

Об этом сообщил в соцсетях секретарь СНБО Рустем Умеров, передает "Европейская правда".

В встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

"Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами", – написал Умеров.

После субботней встречи, 6 января во Франции пройдет встреча коалиции на уровне лидеров.

После встречи лидеров "коалиции решительных" 6 января во Франции состоится еще одна встреча на уровне советников, после чего будут готовить встречу лидеров европейских государств и президента США.

30 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что часть документов для урегулирования войны, которые были разработаны в рамках переговорного процесса, будут готовы к подписанию в январе.