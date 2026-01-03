Трамп заявил, что военные США схватили Мадуро и вывозят из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные схватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Трамп объявил в социальных сетях, что Соединенные Штаты задержали Николаса Мадуро, лидера Венесуэлы, и его жену и что их вывозят из страны.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли "масштабный удар по Венесуэле". В своем сообщении в социальных сетях он сообщил, что в 11:00 проведет пресс-конференцию в Мар-а-Лаго.

Чиновники США ранее заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Сообщения о взрывах появились после того, как американские военные в течение нескольких месяцев проводили операции против судов, которые, как считается, занимались контрабандой наркотиков в этом регионе, а администрация Трампа оказывала давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военных кораблей, а президент Трамп в течение нескольких недель намекал на возможную более масштабную военную операцию.

