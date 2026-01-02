Зеленський анонсував зустріч начальників Генштабів щодо гарантій безпеки

5 січня начальники Генштабів країн-партнерів України проведуть зустріч щодо гарантій безпеки.

Про це у вечірньому зверненні 1 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що 3 січня у Києва пройде зустріч радників із питань національної безпеки, яка стане першою такою зустріччю в Україні щодо миру. Участь у ній підтвердили європейські представники, а команда США буде онлайн.

"15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО. Далі 5 січня – буде зустріч військових, начальники Генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України", – повідомив Зеленський.

Він додав, що "політично майже все готове", і зараз важливо "опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі, на морі", якщо війну вдасться закінчити.

6 січня у Франції відбудеться зустріч лідерів "коаліції рішучих", додав Зеленський.

"Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше", – підкреслив президент.

30 грудня Зеленський повідомив, що частина документів для врегулювання війни, які були напрацьовані в рамках переговорного процесу, будуть готові до підписання у січні.

За даними видання Die Welt, європейські країни готові у перші шість місяців після припинення бойових дій направити в Україну від 10 до 15 тисяч військових у рамках гарантій безпеки.