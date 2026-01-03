Умеров назвал документы о мире, которые хотять утвердить в субботу в Киеве западные советники

Переговоры Украины с европейскими и, онлайн, американскими партнерами на уровне советников 3 января будут разделены на несколько панелей.

Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, открывая встречу с партнерами в Киеве, сообщает корреспондент Европейской правды.

Для переговоров в Киев прибыли дипломатические и советники по безопасности лидеров 15 государств (14 европейских и Канады), а также генсека НАТО, президентов Евросовета и Еврокомиссии. Представители США планируют принять участие в части консультаций через включение онлайн.

Рустем Умеров выразил надежду, что в этом году переговоры завершатся мирными договоренностями. "Надеюсь, что 2026 год будет годом мира", – заявил он, а также выразил благодарность государствам-участникам встречи "за всеобъемлющую поддержку Украины" и за участие в переговорах в Киеве.

"У нас (на переговорах в субботу, 3 января – ЕП) будут три блока. Первый блок – работа над документами, второй блок – работа пакетом экономического процветания, третий блок будет касаться военно-политических вопросов", – заявил Умеров. Он не уточнил, в каких из панелей будут участвовать представители США. Ожидается, что возможно их приобщение к экономической и/или военно-политической панели.

Цель встречи – выйти на согласованные документы в рамках "мирного пакета", сообщил секретарь СНБО.

"Нам нужна ваша поддержка для того чтобы финализировать работу над гарантиями безопасности, над пакетом процветания и над последовательностью (выполнения мирного плана – ЕП)", – заявил он.

Ранее сообщалось, что какие государства прислали в Киев своих советников по вопросам нацбезопасности.

Также запланирована встреча начальников Генштабов относительно гарантий безопасности.

Зеленский рассчитывает, что некоторые документы для завершения войны будут готовы к подписанию в январе.

Недавно в перечень документов, которые согласовываются, добавили последовательность воплощения пунктов мирного соглашения.