США залучили понад 150 літальних апаратів в операції з захоплення Мадуро

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн описав операцію із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро як масштабну, ретельно сплановану операцію, підготовка до якої тривала місяці, а виконання на місці зайняло кілька годин.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Палм Біч.

Кейн описав операцію як спільну роботу всіх видів збройних сил і розвідувальних агентств, яка вимагала місяців підготовки.

Це включало відстеження Мадуро, щоб "зрозуміти, як він пересувався, де жив, куди подорожував, що їв, що носив", сказав Кейн.

За словами Кейна, пізно ввечері у п'ятницю понад 150 літальних апаратів вилетіли з 20 різних баз на суші та морі по всій Західній півкулі. Серед них були вертольоти з силами, залученими у захопленні Мадуро.

Вертольоти, захищені серією ударів, завданих у цьому районі, прибули до резиденції Мадуро близько 1 години ночі за східним часом. За словами Кейна, операція з захоплення Мадуро та його дружини вимагала численних "боїв у порядку самооборони", оскільки сили потрапили під обстріл, перш ніж вилетіти з Венесуели близько 3:29 за східним часом.

Мадуро і його дружина були згодом перевезені на корабель USS Iwo Jima, звідки вони зараз прямують до Нью-Йорка, щоб постати перед судом.

"Невдача одного компонента цієї добре налагодженої машини поставила б під загрозу всю місію, а невдача ніколи не є варіантом для об'єднаних сил Америки", – сказав Кейн.

Американський президент Дональд Трамп заявив у суботу, що США були готові до другої хвилі ударів по Венесуелі, якщо це буде потрібно, хоча він зазначив, що це більше не потрібно, оскільки військовим вдалося захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину під час нічного рейду.

Трамп також заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.