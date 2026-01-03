США задействовали более 150 летательных аппаратов в операции по захвату Мадуро

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн описал операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро как масштабную, тщательно спланированную операцию, подготовка к которой длилась месяцы, а выполнение на месте заняло несколько часов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Палм-Бич.

Кейн описал операцию как совместную работу всех видов вооруженных сил и разведывательных агентств, которая требовала месяцев подготовки.

Это включало отслеживание Мадуро, чтобы "понять, как он передвигался, где жил, куда путешествовал, что ел, что носил", сказал Кейн.

По словам Кейна, поздно вечером в пятницу более 150 летательных аппаратов вылетели с 20 различных баз на суше и море по всему Западному полушарию. Среди них были вертолеты с силами, привлеченными к захвату Мадуро.

Вертолеты, защищенные серией ударов, нанесенных в этом районе, прибыли к резиденции Мадуро около 1 часа ночи по восточному времени. По словам Кейна, операция по захвату Мадуро и его жены потребовала многочисленных "боев в порядке самообороны", поскольку силы попали под обстрел, прежде чем вылететь из Венесуэлы около 3:29 по восточному времени.

Мадуро и его жена были впоследствии перевезены на корабль USS Iwo Jima, откуда они сейчас направляются в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом.

"Неудача одного компонента этой хорошо отлаженной машины поставила бы под угрозу всю миссию, а неудача никогда не является вариантом для объединенных сил Америки", – сказал Кейн.

Американский президент Дональд Трамп заявил в субботу, что США были готовы к второй волне ударов по Венесуэле, если это будет необходимо, хотя он отметил, что это больше не требуется, поскольку военным удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену во время ночного рейда.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.