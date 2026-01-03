Трамп: я не в восторге от Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не в восторге от Владимира Путина, но стремится остановить войну в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Палм-Бич.

"Я не в восторге от Путина, он убивает много людей", – сказал американский президент.

Трамп заявил, что урегулировал восемь войн с четвертью, пояснив, что под четвертью имеет в виду конфликт Таиланда и Камбоджи. Он повторил свои предыдущие заявления о том, что ожидал, что российско-украинская война будет одной из самых легких для урегулирования.

"Но это не так. Они обе сделали довольно плохие вещи", – отметил Трамп.

Он снова упомянул, что в войне гибнет много "молодых солдат", а также, что люди гибнут в Киеве и других городах "в значительно меньших количествах" – "но их жестоко убивают".

Вспомнив о своем спецпосланнике Стиве Виткоффе, Трамп заявил: "Думаю, мы делаем прогресс".

"Я унаследовал эту войну. Это война Джо Байдена, Зеленского и Путина. Я застал эту ситуацию в состоянии беспорядка... Прошлой ночью я был свидетелем блестящей операции. И если бы такие генералы были вовлечены в эту войну, она бы не продлилась долго", – сказал Трамп.

"Эта война стала кровавой баней и мы хотим ее остановить", – добавил он.

Напомним, после встречи с президентом США в Мар-а-Лаго в воскресенье Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп пообещал ему помощь со средствами для ПВО.

Кроме того, Зеленский считает, что визит президента США Дональда Трампа в Украину был бы полезным, особенно если бы глава Белого дома прилетел самолетом непосредственно в Украину.