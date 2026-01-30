Понад половина угорців вважають, що Орбан втомлений, аби бути прем'єром

Понад половина жителів Угорщини вважають, що глава уряду Віктор Орбан втомився і вже не підходить для посади прем’єр-міністра.

Про це свідчить опитування інституту Publicus на замовлення газети Nepaszava, повідомляє "Європейська правда".

Наприкінці року на пресконференції Орбана запитали, чи буде він знову кандидатом у прем'єр-міністри від партії "Фідес". Тоді глава уряду заявив, що хоча в партії йому шукають наступника, наразі немає кращого кандидата.

Натомість свіжі дані Publicus показують: 55% населення вважає, що Віктор Орбан "втомився" і вже не підходить для керівництва країною.

Так вважають і 4% виборців "Фідес", хоча 94% з них продовжують підтримувати його і не вважають доцільним його замінювати.

При цьому більшість проурядових виборців хотіли б бачити наступником Віктора Орбана главу МЗС Петера Сійярто, якщо серйозно постане питання про спадкоємність прем'єр-міністра.

Publicus також зазначає, що гіпотетична відмова Орбана від висування у прем’єри на наступних виборах суттєво не змінила б баланс сил, оскільки понад 90% виборців "Фідес" все одно проголосували б за цю партію.

Вибори до парламенту в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Нагадаємо, 27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

У відповідь на цей крок Угорщини українське МЗС також викликало угорського посла.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" глава МЗС України Андрій Сибіга назвав Орбана загрозою для власного народу і для закарпатських угорців.