Более половины венгров считают, что Орбан устал быть премьером
Более половины жителей Венгрии считают, что глава правительства Виктор Орбан устал и уже не подходит для должности премьер-министра.
Об этом свидетельствует опрос института Publicus по заказу газеты Nepaszava, сообщает "Европейская правда".
В конце года на пресс-конференции Орбана спросили, будет ли он снова кандидатом в премьер-министры от партии "Фидес". Тогда глава правительства заявил, что хотя в партии ему ищут преемника, пока нет лучшего кандидата.
Вместо этого свежие данные Publicus показывают: 55% населения считает, что Виктор Орбан "устал" и уже не подходит для руководства страной.
Так считают и 4% избирателей "Фидес", хотя 94% из них продолжают поддерживать его и не считают целесообразным его заменять.
При этом большинство проправительственных избирателей хотели бы видеть преемником Виктора Орбана главу МИД Петера Сийярто, если серьезно встанет вопрос о преемственности премьер-министра.
Publicus также отмечает, что гипотетический отказ Орбана от выдвижения в премьеры на следующих выборах существенно не изменил бы баланс сил, поскольку более 90% избирателей "Фидес" все равно проголосовали бы за эту партию.
Выборы в парламент Венгрии запланированы на 12 апреля.
Напомним, 27 января МИД Венгрии вызвало на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".
В ответ на этот шаг Венгрии украинский МИД также вызвал венгерского посла.
В интервью "ЕвроПравде" глава МИД Украины Андрей Сибига назвал Орбана угрозой для собственного народа и для закарпатских венгров.