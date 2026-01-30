Макрон объяснил Зеленскому, что будет вынужден отпустить задержанный "теневой" танкер РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре 29 января объяснил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что будет вынужден отпустить задержанный российский танкер "теневого флота" из-за требований французского законодательства.

Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент Украины рассказал, что в разговоре с французским лидером поблагодарил его за задержание подсанкционного танкера Grinch, который принадлежит к "теневому флоту" РФ.

Макрон сообщил Зеленскому, что планирует изменить законодательство, чтобы в дальнейшем задержанные российские танкеры оставались арестованными во Франции.

Украинский президент призвал европейские государства следовать примеру Франции и останавливать и арестовывать танкеры "теневого флота".

"Это же вопрос ко всем государствам. По крайней мере к северным, морским государствам, которые имеют на это влияние. То есть танкеры с российской нефтью нужно остановить, и чтобы она у тебя осталась, а не остановить на какое-то время и отпустить. То есть движение к таким решениям есть, и россиянам точно станет сложнее", – заявил Зеленский.

По словам президента, конфискация танкеров "теневого флота" РФ – это один из инструментов, которые ускорят завершение войны.

Напомним, 22 января Франция задержала танкер Grinch недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно поддельного флага судна. Танкер под флагом Коморских островов отплыл из российского Мурманска в начале января. Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии.

Он фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, но под разными названиями.

28 января сообщалось, что задержанный Францией нефтяной танкер Grinch, который считают судном "теневого флота" РФ, останется "обездвиженным" до дальнейших решений по этому поводу.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к жестким мерам в отношении судов "теневого флота" РФ в 20-м пакете санкций ЕС.