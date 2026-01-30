Ірландія виділяє 25 млн євро на енергетичну підтримку України

Міністерка закордонних справ і торгівлі Ірландії Хелен Макенті схвалила виділення 25 мільйонів євро з Ірландії для підтримки енергетичної інфраструктури України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті міністерства закордонних справ і торгівлі Ірландії.

Кошти надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України. Внесок Ірландії є виконанням зобов'язання, взятого урядом країни у грудні 2025 року, щодо підтримки відновлення та захисту енергетичної інфраструктури України.

"Ірландія надає 25 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти Україні відновити світло та тепло в домівках людей у час, коли вони стикаються з суворими зимовими умовами. Ми знову закликаємо Росію припинити ці напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру", – повідомила ірландська міністерка.

Як стало відомо, 28 січня до Києва прибула енергетична допомога від Німеччини – дві когенераційні установки для критичних потреб столиці.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб.

27 січня партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула в Київ.

Повідомляли також, що, за рішенням прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, найближчими днями до України буде доставлено 379 генераторів електроенергії та 18 обігрівачів з Державної агенції стратегічних резервів.