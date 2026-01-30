Ирландия выделяет 25 млн евро на энергетическую поддержку Украины

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макенти одобрила выделение 25 миллионов евро из Ирландии для поддержки энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте министерства иностранных дел и торговли Ирландии.

Средства поступят в Фонд энергетической поддержки Украины. Вклад Ирландии является выполнением обязательства, взятого правительством страны в декабре 2025 года, по поддержке восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины.

"Ирландия предоставляет 25 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь Украине восстановить свет и тепло в домах людей в то время, когда они сталкиваются с суровыми зимними условиями. Мы снова призываем Россию прекратить эти нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – сообщила ирландская министр.

Как стало известно, 28 января в Киев прибыла энергетическая помощь от Германии – две когенерационные установки для критических нужд столицы.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб.

27 января партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла в Киев.

Сообщалось также, что, по решению премьер-министра Польши Дональда Туска, в ближайшие дни в Украину будет доставлено 379 генераторов электроэнергии и 18 обогревателей из Государственного агентства стратегических резервов.