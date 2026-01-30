В Германии ожидают остановку пригородного транспорта из-за забастовки коммунальщиков

Немецкие автобусные и пригородные железнодорожные перевозки, вероятно, остановят свою работу по всей стране в понедельник, 2 февраля, поскольку профсоюзы объявили общенациональную забастовку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Объединенный профсоюз работников услуг Германии Verdi призвал к общенациональной забастовке из-за уровня заработной платы среди коммунальщиков.

Профсоюз также настаивает на улучшении условий труда в местном общественном транспорте, таких как сокращение рабочего времени, более длительные перерывы и лучшая оплата ночных и выходных смен.

Ожидается, что протест продлится до вторника. А в Кельне забастовка пройдет и в среду, 4 февраля.

К протестам присоединятся около 100 тысяч работников.

"Можно с уверенностью предположить, что общественный транспорт в пострадавших транспортных системах остановится", – говорится в заявлении профсоюза Verdi.

Напомним, на прошлой неделе испанский профсоюз машинистов железнодорожного транспорта Semaf объявил забастовку, требуя гарантий безопасности и надежности сети после двух крупных аварий, в результате которых погибли многие люди, в том числе три машиниста.

27 января в Греции состоялась забастовка из-за пожара на фабрике в городе Трикала, в результате которого погибли пять рабочих.