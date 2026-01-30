В Міноборони Естонії кажуть, що швидкість просування військ РФ сповільнилась

У Міністерстві оборони Естонії констатували, що у січні швидкість просування російських військ на полі бою в Україні знизилася.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова відділу готовності до оборони Міністерства оборони Естонії Герт Каю, якого цитує ERR.

Каю наголосив, що минулого тижня середня кількість бойових зіткнень за добу на фронті в Україні знизилася і не перевищувала 150.

"Росія продовжує чинити найбільший тиск у напрямку Покровського та Гуляйполя. Водночас найбільше повідомлень про просування російських військ надійшло з напрямку Слов'янськ-Лиман та Костянтинівка-Дружківка. З іншого боку, важливо зазначити, що, наприклад, у Запорізькій області просування російських підрозділів фактично зупинилося", – сказав Каю.

Він додав, що якщо порівняти січень в цілому, то швидкість просування російських військ була значно нижчою, ніж у попередні місяці. "Тут, безумовно, велику роль відіграє погода, яка є досить холодною", – сказав він.

Каю зазначив, що свою роль зіграли також активні оборонні дії українських підрозділів, зокрема контрнаступ у напрямку Куп'янська.

Минулого місяця в Міноборони Естонії розповіли, як РФ намагається приховати успіхи України на полі бою.

Раніше у розвідці Великої Британії проаналізували ситуацію навколо Сіверська та Покровська у Донецькій області.