В Минобороны Эстонии говорят, что скорость продвижения войск РФ замедлилась

В Министерстве обороны Эстонии констатировали, что в январе скорость продвижения российских войск на поле боя в Украине снизилась.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава отдела готовности к обороне Министерства обороны Эстонии Герт Каю, которого цитирует ERR.

Каю подчеркнул, что на прошлой неделе среднее количество боевых столкновений за сутки на фронте в Украине снизилось и не превышало 150.

"Россия продолжает оказывать наибольшее давление в направлении Покровского и Гуляйполя. В то же время больше всего сообщений о продвижении российских войск поступило из направления Славянск-Лиман и Константиновка-Дружковка. С другой стороны, важно отметить, что, например, в Запорожской области продвижение российских подразделений фактически остановилось", – сказал Каю.

Он добавил, что если сравнить январь в целом, то скорость продвижения российских войск была значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. "Здесь, безусловно, большую роль играет погода, которая является достаточно холодной", – сказал он.

Каю отметил, что свою роль сыграли также активные оборонительные действия украинских подразделений, в частности контрнаступление в направлении Купянска.

В прошлом месяце в Минобороны Эстонии рассказали, как РФ пытается скрыть успехи Украины на поле боя.

Ранее в разведке Великобритании проанализировали ситуацию вокруг Севера и Покровска в Донецкой области.