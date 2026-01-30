До Британії прибув американський літак ядерного моніторингу

Літак ВПС США, який отримав назву "ядерний нюхач", приземлився у Великій Британії на тлі зростаючої напруженості у відносинах з іранським режимом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

Літак USAF WC-135R Constant Phoenix, який використовується для виявлення радіоактивних частинок в атмосфері, приземлився на американській авіабазі RAF Mildenhall в Саффолку.

Це відбувається на тлі зростаючих спекуляцій про те, що США розглядають можливість завдання удару по Ірану після нападів на ядерні об'єкти країни в червні минулого року.

За повідомленнями, "ядерний нюхач" ВПС США, який експлуатується 45-м розвідувальним ескадроном, був розгорнутий на Близькому Сході за кілька днів до того, як Трамп бомбардував іранські ядерні об'єкти минулого року.

Раніше літак приземлився у Великій Британії в січні 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Причина його останнього прибуття до Великої Британії незрозуміла. Але джерела в оборонній сфері наголосили, що присутність літака не обов'язково вказує на негайні військові дії.

Як відомо, літак виконує завдання Організації Об'єднаних Націй з моніторингу рівнів радіації, а попередні місії з відбору проб повітря проводилися над Індійським океаном, Бенгальською затокою, Далеким Сходом, Середземним морем, полярними регіонами та біля берегів Південної Америки та Африки.

"Він літає по всьому світу. Він не шукає, чи є там зброя. Він стежить за тим, щоб не проводилися наземні випробування, що було б порушенням угод про випробування", – повідомило джерело The Telegraph.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.