В Великобританию прибыл американский самолет ядерного мониторинга

Самолет ВВС США, получивший название "ядерный нюхач", приземлился в Великобритании на фоне растущей напряженности в отношениях с иранским режимом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

Самолет USAF WC-135R Constant Phoenix, который используется для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлился на американской авиабазе RAF Mildenhall в Саффолке.

Это происходит на фоне растущих спекуляций о том, что США рассматривают возможность нанесения удара по Ирану после атак на ядерные объекты страны в июне прошлого года.

По сообщениям, "ядерный нюхач" ВВС США, эксплуатируемый 45-м разведывательным эскадроном, был развернут на Ближнем Востоке за несколько дней до того, как Трамп бомбардировал иранские ядерные объекты в прошлом году.

Ранее самолет приземлился в Великобритании в январе 2022 года, за несколько недель до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Причина его последнего прибытия в Великобританию неясна. Но источники в оборонной сфере подчеркнули, что присутствие самолета не обязательно указывает на немедленные военные действия.

Как известно, самолет выполняет задачи Организации Объединенных Наций по мониторингу уровней радиации, а предыдущие миссии по отбору проб воздуха проводились над Индийским океаном, Бенгальским заливом, Дальним Востоком, Средиземным морем, полярными регионами и у берегов Южной Америки и Африки.

"Он летает по всему миру. Он не ищет, есть ли там оружие. Он следит за тем, чтобы не проводились наземные испытания, что было бы нарушением соглашений об испытаниях", – сообщил источник The Telegraph.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

По данным NYT, Трамп рассматривает варианты атаки на Иран, среди которых – рейд спецназа на ядерные объекты страны для их уничтожения.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.