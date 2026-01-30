Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 12 февраля

Контактная группа по вопросам обороны Украины соберется в штаб-квартире НАТО 12 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

"В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", – говорится в сообщении. В тот же день в штаб-квартире должна пройти встреча министров обороны стран НАТО.

В январе министр обороны Денис Шмыгаль рассказывал, что следующая встреча "Рамштайна" состоится в феврале, но не уточнял даты.

Предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоялось 16 декабря в формате видеосвязи.

Министр обороны Великобритании тогда заявил о крупнейшей однолетней инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь объявил о намерении передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.