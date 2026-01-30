У Чехії вчетверте не змогли внести до порядку денного відставку антиукраїнського спікера

Опозиція Чехії вчетверте не змогла просунути поправку до порядку денного поточної сесії парламенту для обговорення пропозиції про відставку Томіо Окамури з посади спікера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Представники опозиції звинувачують Окамуру в антиукраїнських заявах.

Зусилля опозиції щодо відставки Окамури почалися позаминулого тижня. "Ми домовилися, що будемо чергуватися тут, як на астрономічному годиннику. Сьогодні моя черга", – сказала сьогоднішня авторка поправки до порядку денного засідання, голова фракції STAN Міхаела Шебелова.

Кілька пропозицій опозиції стосувалися дій міністра закордонних справ Петра Мацінки, особливо через його повідомлення президенту Петру Павелу.

Голова ODS Мартін Купка хотів, щоб Палата депутатів розглянула участь Мацінки у вівторковому засіданні, скликаному опозицією для висловлення недовіри уряду. Бабіш підтвердив, що Мацінка буде в США на запрошення міністра закордонних справ країни Марко Рубіо.

Голова KDU-ČSL Марек Виборний своєю чергою попросив Бабіша пояснити депутатам свої відносини з Мацінкою.

Прем'єр-міністр назвав засідання з висловлення недовіри непотрібним, вказавши, що опозиція не має достатньо голосів, щоб домогтися падіння уряду.

Нагадаємо, у своїй новорічній промові голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" та спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Після цього посол України у Празі Василь Зварич відзначив, що останні заяви Окамури на адресу України, українців та українського керівництва відображають російську пропаганду і є неприйнятними.

Мацінка назвав недоречними такі оцінки щодо чеського топпосадовця з боку посла іноземної держави. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Зварич порушив дипломатичний етикет.

А Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.

6 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у розмові зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою домовився "перегорнути сторінку" після скандалу зі спікером.