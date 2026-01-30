В Чехии в четвертый раз не смогли внести в повестку дня отставку антиукраинского спикера

Оппозиция Чехии в четвертый раз не смогла продвинуть поправку в повестку дня текущей сессии парламента для обсуждения предложения об отставке Томио Окамуры с поста спикера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Представители оппозиции обвиняют Окамуру в антиукраинских заявлениях.

Усилия оппозиции по отставке Окамуры начались на прошлой неделе. "Мы договорились, что будем чередоваться здесь, как на астрономических часах. Сегодня моя очередь", – сказала сегодня автор поправки к повестке дня заседания, председатель фракции STAN Михаэла Шебелова.

Несколько предложений оппозиции касались действий министра иностранных дел Петра Мацинки, особенно из-за его сообщения президенту Петру Павелу.

Председатель ODS Мартин Купка хотел, чтобы Палата депутатов рассмотрела участие Мацинки во вторничном заседании, созванном оппозицией для выражения недоверия правительству. Бабиш подтвердил, что Мацинка будет в США по приглашению министра иностранных дел страны Марко Рубио.

Председатель KDU-ČSL Марек Выборный в свою очередь попросил Бабиша объяснить депутатам свои отношения с Мацинкой.

Премьер-министр назвал заседание по выражению недоверия ненужным, указав, что оппозиция не имеет достаточно голосов, чтобы добиться падения правительства.

Напомним, в своей новогодней речи председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" и спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

После этого посол Украины в Праге Василий Зварич отметил, что последние заявления Окамуры в адрес Украины, украинцев и украинского руководства отражают российскую пропаганду и являются неприемлемыми.

Мацинка назвал неуместными такие оценки в отношении чешского топ-чиновника со стороны посла иностранного государства. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

А Сибига отверг критику чешского коллеги и встал на защиту Зварича.

6 января министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в разговоре со своим чешским коллегой Петром Мацинкой договорился "перевернуть страницу" после скандала со спикером.