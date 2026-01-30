В Польше задержали мужчину за онлайн-угрозы министру, поддержавшему однополые браки

В Польше задержали 50-летнего мужчину, который угрожал в интернете министру цифровизации Кшиштофу Гавковскому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Как сообщила прокурор Каролина Стоцкая-Мицек из Вроцлавской прокуратуры, 50-летний мужчина был задержан во Вроцлаве. В операции участвовали сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.

Кшиштоф К. подозревается в совершении трех преступлений. В середине января мужчина якобы угрожал смертью министру цифровизации Кшиштофу Гавковскому. Прокуратура сообщила, что мужчина написал под одним из постов министра, что "сожжет его заживо".

Комментарий можно было прочитать под постом, который касался признания однополых браков. Гавковский в посте заявил, что "это право, которое мы должны и хотим применять".

Прокурор также обвинил мужчину в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и коктейлей Молотова, которые были найдены в его квартире во время задержания. Он также подозревается в изготовлении взрывчатых веществ, обладающих свойствами черного пороха.

Прокурор сообщила, что мужчина не признал свою вину. Более того, он заявил, что его целью не было запугать министра цифровизации. 50-летний мужчина также заявил, что не знал о необходимости иметь разрешение на оружие и боеприпасы, а порох изготавливал для развлечения.

По решению суда 50-летний мужчина был временно арестован на три месяца. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

