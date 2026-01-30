Естонія анонсувала гуманітарну підтримку для України на близько 400 тисяч євро

Естонія спрямує близько 400 тисяч євро на додаткову допомогу для України у зв’язку з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Тсакхна повідомив, що Естонія спрямовує через естонські громадські організації близько 400 тисяч євро на підтримку українців у труднощах, що виникають внаслідок постійних ударів РФ по енергетиці та інфраструктурі життєзабезпечення міст.

Estonia🇪🇪 is stepping up for Ukraine🇺🇦

Nearly €400,000 is being directed through Estonian NGOs to help people survive without electricity and hot water. The support will fund mobile crisis centres, and evacuation and transit centres.



Thousands of families, including children… pic.twitter.com/gURQZTjOiy – Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 30, 2026

"Ця підтримка допоможе профінансувати мобільні центри реагування на кризові ситуації, евакуаційні і транзитні центри… Путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель, кожне євро допомоги – це чіткий сигнал, що Україна вистоїть", – написав міністр.

30 січня до Києва надійшла перша партія генераторів від Варшави.

28 січня до Києва прибула енергетична допомога від Німеччини – дві когенераційні установки для критичних потреб столиці.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб.

Ірландія виділила 25 млн євро на енергетичну підтримку України.