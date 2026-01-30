Укр Рус Eng

Естонія анонсувала гуманітарну підтримку для України на близько 400 тисяч євро

Новини — П'ятниця, 30 січня 2026, 18:23 — Марія Ємець

Естонія спрямує близько 400 тисяч євро на додаткову допомогу для України у зв’язку з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда". 

Тсакхна повідомив, що Естонія спрямовує через естонські громадські організації близько 400 тисяч євро на підтримку українців у труднощах, що виникають внаслідок постійних ударів РФ по енергетиці та інфраструктурі життєзабезпечення міст. 

"Ця підтримка допоможе профінансувати мобільні центри реагування на кризові ситуації, евакуаційні і транзитні центри… Путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель, кожне євро допомоги – це чіткий сигнал, що Україна вистоїть", – написав міністр. 

30 січня до Києва надійшла перша партія генераторів від Варшави.

28 січня до Києва прибула енергетична допомога від Німеччини – дві когенераційні установки для критичних потреб столиці.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб.

Ірландія виділила 25 млн євро на енергетичну підтримку України.

