Укр Рус Eng

Эстония анонсировала гуманитарную поддержку для Украины на около 400 тысяч евро

Новости — Пятница, 30 января 2026, 18:23 — Мария Емец

Эстония направит около 400 тысяч евро на дополнительную помощь для Украины в связи с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Тсакхна сообщил, что Эстония направляет через эстонские общественные организации около 400 тысяч евро на поддержку украинцев в трудностях, возникающих в результате постоянных ударов РФ по энергетике и инфраструктуре жизнеобеспечения городов.

"Эта поддержка поможет профинансировать мобильные центры реагирования на кризисные ситуации, эвакуационные и транзитные центры... Путин пытается использовать холод и темноту как оружие, но каждый генератор, каждый отремонтированный кабель, каждое евро помощи – это четкий сигнал, что Украина выстоит", – написал министр.

30 января в Киев поступила первая партия генераторов от Варшавы.

28 января в Киев прибыла энергетическая помощь от Германии – две когенерационные установки для критических нужд столицы.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб.

Ирландия выделила 25 млн евро на энергетическую поддержку Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Война с РФ
Реклама: