Эстония анонсировала гуманитарную поддержку для Украины на около 400 тысяч евро

Эстония направит около 400 тысяч евро на дополнительную помощь для Украины в связи с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Тсакхна сообщил, что Эстония направляет через эстонские общественные организации около 400 тысяч евро на поддержку украинцев в трудностях, возникающих в результате постоянных ударов РФ по энергетике и инфраструктуре жизнеобеспечения городов.

Estonia🇪🇪 is stepping up for Ukraine🇺🇦

Nearly €400,000 is being directed through Estonian NGOs to help people survive without electricity and hot water. The support will fund mobile crisis centres, and evacuation and transit centres.



Thousands of families, including children… pic.twitter.com/gURQZTjOiy – Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 30, 2026

"Эта поддержка поможет профинансировать мобильные центры реагирования на кризисные ситуации, эвакуационные и транзитные центры... Путин пытается использовать холод и темноту как оружие, но каждый генератор, каждый отремонтированный кабель, каждое евро помощи – это четкий сигнал, что Украина выстоит", – написал министр.

30 января в Киев поступила первая партия генераторов от Варшавы.

28 января в Киев прибыла энергетическая помощь от Германии – две когенерационные установки для критических нужд столицы.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб.

Ирландия выделила 25 млн евро на энергетическую поддержку Украины.