На Кіпрі розслідують ймовірну крадіжку вибухівки під час армійських навчань

Міністерство оборони та поліція Кіпру були поставлені в стан готовності після того, як під час військових навчань на полігоні Кало Хоріо зникло 13 кілограмів вибухівки TNT.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Речник Міністерства оборони Христос П'єріс повідомив, що вибухівку було розміщено в трьох різних точках для запланованої серії підривів. Два вибухи відбулися за планом, але третій не відбувся.

Згідно з протоколом безпеки, військові прочекали годину, перш ніж оглянути місце події, де вибухових речовин не було знайдено.

П'єріс заявив, що слідчі розглядають два основні сценарії: що третій заряд вибухнув одночасно з другим, оскільки обидва були заздалегідь розміщені, або що вибухівку вилучили, що підвищує ймовірність крадіжки.

Поліція допомагає в розслідуванні.

Наприкінці минулого року невідомі особи викрали приблизно 20 000 боєприпасів німецьких збройних сил з цивільної вантажівки.

Влітку в Угорщині невідомі особи зняли запчастини з винищувачів МіГ-29 на території військового аеропорту і втекли непоміченими.

Раніше у Британії пропалестинські активісти пошкодили літаки на військовій авіабазі.