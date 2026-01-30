На Кипре расследуют вероятную кражу взрывчатки во время армейских учений

Министерство обороны и полиция Кипра были приведены в состояние готовности после того, как во время военных учений на полигоне Кало Хорио пропало 13 килограммов взрывчатки TNT.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Спикер Министерства обороны Христос Пьерис сообщил, что взрывчатка была размещена в трех разных точках для запланированной серии подрывов. Два взрыва произошли по плану, но третий не состоялся.

Согласно протоколу безопасности, военные подождали час, прежде чем осмотреть место происшествия, где взрывчатых веществ не было найдено.

Пьерис заявил, что следователи рассматривают два основных сценария: что третий заряд взорвался одновременно со вторым, поскольку оба были заранее размещены, или что взрывчатку изъяли, что повышает вероятность кражи.

Полиция помогает в расследовании.

В конце прошлого года неизвестные лица похитили около 20 000 боеприпасов немецких вооруженных сил из гражданского грузовика.

Летом в Венгрии неизвестные лица сняли запчасти с истребителей МиГ-29 на территории военного аэропорта и скрылись незамеченными.

Ранее в Великобритании пропалестинские активисты повредили самолеты на военной авиабазе.