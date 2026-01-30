Трамп о войне РФ против Украины: думаю, мы приближаемся к урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил, что ненависть между лидерами Украины и РФ все усложняет, но он видит шанс на успех переговоров.

Об этом он сказал во время подписания указов в Белом доме, передает "Европейская правда".

Трампа спросили о шансах на успех переговоров Украины и РФ, если в них не будут участвовать представители США.

"Шанс на успех есть", – заявил он.

"Я закончил восемь войн, но Зеленский и Путин ненавидят друг друга и это все усложняет. Но я думаю, мы приближаемся к урегулированию", – сказал Трамп.

Он повторил свои заявления о большом количестве погибших в войне и своем желании положить конец убийствам.

"Думаю, у нас есть хороший шанс на соглашение", – сказал Трамп.

1 февраля ожидается новый раунд переговоров о потенциальном мирном соглашении между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил правителя России на неделю приостановить удары "по Киеву и другим городам" из гуманитарных соображений, и тот якобы согласился. Сам Трамп не уточнял, когда должен был начаться отсчет "недели".

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявил, что прямых договоренностей о прекращении российских ударов по энергетике с Москвой не было. Он добавил, что если Россия продолжит обстреливать Украину, в частности уничтожать ее энергетику, то Киев будет действовать зеркально – и также будет пытаться бить по объектам, которые задействованы в обслуживании военной машины РФ.