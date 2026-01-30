Спецпосланець правителя РФ Кірілл Дмітрієв у суботу має зустрітися у Флориді з представниками команди президента США Дональда Трампа перед очікуваним раундом перемовин в ОАЕ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Двоє поінформованих співрозмовників розповіли агентству, що 31 січня Дмітрієв прибуде до Маямі для зустрічей з "членами адміністрації Трампа".

Імена представників американської сторони не згадують. З високою ймовірністю йдеться про спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Раніше держсекретар Марко Рубіо повідомив, що вони особисто не поїдуть на найближчий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною, але участь США "ймовірна".

Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що отримали від Трампа прохання про паузу в ударах по Україні і витримають її до 1 лютого. Трамп у своїй заяві казав, що просив про тиждень, але не згадав, з якої дати мав починатися відлік.

За словами президента України Володимира Зеленського, фактично "тиждень без ударів" по енергетиці почався у ніч на п’ятницю 30 січня.