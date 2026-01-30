СМИ: ключевой переговорщик РФ в субботу летит в США – говорить с командой Трампа

Спецпосланник правителя РФ Кирилл Дмитриев в субботу должен встретиться во Флориде с представителями команды президента США Дональда Трампа перед ожидаемым раундом переговоров в ОАЭ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Двое информированных собеседников рассказали агентству, что 31 января Дмитриев прибудет в Майами для встреч с "членами администрации Трампа".

Имена представителей американской стороны не упоминают. С высокой вероятностью это спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что они лично не поедут на ближайший раунд переговоров относительно потенциального мирного соглашения между РФ и Украиной, но участие США "вероятно".

Дональд Трамп 30 января в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.

Напомним, в Кремле подтвердили, что получили от Трампа просьбу о паузе в ударах по Украине и выдержат ее до 1 февраля. Трамп в своем заявлении говорил, что просил о неделе, но не упомянул, с какой даты должен был начинаться отсчет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, фактически "неделя без ударов" по энергетике началась в ночь на пятницу 30 января.