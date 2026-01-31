В Италии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что одна из фресок ангела в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме после реставрационных работ имеет черты лица премьер-министра Джорджи Мелони.

Об этом, сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

"Я прочитал эту новость в газете сегодня утром и пошел посмотреть на реставрацию. Действительно, есть определенное сходство, но о том, почему реставратор сделал это именно так, нужно спросить его самого. Я не знаю", – сказал Даниэле Микелетти, ректор Пантеона и базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина, агентству ANSA после того, как Repubblica опубликовало новость (и фото) о реставрации в базилике в центре Рима, где один из отреставрированных ангелов, как говорят, имеет черты премьер-министра Джорджи Мелони.

Удивление и смущение были первыми реакциями в епархии Рима на новость о том, что после реставрации в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина был изображен ангел с лицом Мелони. Отмечается, что подобных прецедентов не было.

"Нет, я точно не похожа на ангела", – прокомментировала это сама Мелони в соцсетях, добавив смайлик, и опубликовала фото детали фрески, на которой якобы изображен херувим с ее лицом.

Реставратор Бруно Валентинетти отверг обвинения в сходстве с Мелони. "Что касается этого лица, – заявляет Валентинетти, – я отреставрировал его и восстановил то, что было там 25 лет назад, то же самое. Я должен был использовать дизайны и цвета 25-летней давности, это не должно быть изменено".

На скандал уже отреагировали в итальянской оппозиции.

"Мы требуем, чтобы министр культуры Алессандро Джули немедленно связался с Наблюдательным советом Рима по поводу новостей, опубликованных в газете La Repubblica, о реставрации базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина. То, что выяснилось, является неприемлемым. Предположение, что проект реставрации объекта, находящегося под охраной, мог создать образ, который можно приписать современному облику, является потенциальным и серьезным нарушением Кодекса культурного наследия и ландшафта, который запрещает произвольные изменения, модификации и вмешательства, не основанные исключительно на научных и историко-художественных критериях", – говорится в заявлении Ирене Манзи, лидера фракции Демократической партии (PD) в Комитете по вопросам культуры Палаты депутатов.

"Культурное наследие Италии не может быть предметом ненадлежащих интерпретаций, а тем более трансформаций, которые ставят под угрозу его аутентичность и историческую ценность", – подчеркнула Манзи.

"Сегодня утром мы узнали из газетной статьи о реставрационных работах в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме, где ангел был изображен с лицом, очень похожим на лицо премьер-министра Мелони. Эта новость нас поразила и, если она подтвердится, потребует немедленного вмешательства Министерства культуры. Помимо расследования, необходимо выяснить, кто был ответственным и как выполнялись работы. Мы не можем позволить, чтобы искусство и культура стали инструментом пропаганды или чего-то другого, независимо от того, что изображенное лицо принадлежит премьер-министру", – говорится в заявлении депутатов Движения 5 звезд из комитетов по вопросам культуры Палаты депутатов и Сената.

