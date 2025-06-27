Ватикан відкрив останню з відновлених кімнат Рафаеля після 10-річної реставрації

У четвер Музеї Ватикану представили останню й найважливішу з відреставрованих кімнат Рафаеля – вражаючі фрескові зали в Апостольському палаці.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Десятирічний проєкт з очищення та реставрації найбільшої з чотирьох Станц (Stanze, станце – кімнати) Рафаеля відкрив нову техніку настінного живопису, яку започаткував, але не завершив видатний живописець і архітектор епохи Відродження.

Vatican unveils last of restored Raphael Rooms after 10-year cleaning that yielded new discoveries.https://t.co/bY0bjI0x5E pic.twitter.com/inWHSVnLHv – Firecaptain and Jack (@Firecaptain16) June 27, 2025

Йдеться про нанесення олійних фарб безпосередньо на стіну та використання сітки цвяхів, вбитих у стіну, щоб утримувати смоляне покриття, на якому він малював.

Представники Музеїв Ватикану розповіли про цю знахідку у четвер під час відкриття Зали Константина – після того, як було демонтовано останні риштування.

Ця зала для урочистих прийомів, яку почали розписувати Рафаель і його учні на початку XVI століття, присвячена римському імператору IV століття Константину, чия підтримка християнства сприяла його поширенню по всій Римській імперії.

"Завдяки цій реставрації ми переписуємо частину історії мистецтва", – сказала директорка Ватиканських музеїв Барбара Ятта.

Папа Юлій II викликав молодого Рафаеля Санті з Флоренції до Риму в 1508 році, щоби той прикрасив нові приватні апартаменти в Апостольському палаці, доручивши 25-річному художнику та архітектору важливе завдання в розквіт його творчості.

Ще за життя Рафаеля з’являлися повідомлення про те, що він хотів оздобити зали не традиційними фресками, а олійним живописом просто на стіні, щоб надати зображенням більшої яскравості. Десятирічна реставрація Зали Константина підтвердила ці свідчення.

Нагадаємо, у 2023 році державні музеї Італії відвідала рекордна кількість людей – таких показників не було навіть до початку пандемії коронавірусу.

Раніше у Ватикані дали умовний вирок кліматичним активістам, які приклеїли себе до статуї.