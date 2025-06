Ватикан відкрив останню з відновлених кімнат Рафаеля після 10-річної реставрації

У четвер Музеї Ватикану представили останню й найважливішу з відреставрованих кімнат Рафаеля – вражаючі фрескові зали в Апостольському палаці.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Десятирічний проєкт з очищення та реставрації найбільшої з чотирьох Станц (Stanze, станце – кімнати) Рафаеля відкрив нову техніку настінного живопису, яку започаткував, але не завершив видатний живописець і архітектор епохи Відродження.

