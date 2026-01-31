Глава ОБСЄ зібрався до Києва і Москви

Чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що незабаром відвідає Київ і Москву.

Його цитують на сайті швейцарського уряду, передає "Європейська правда".

Швейцарія цьогоріч головує в ОБСЄ, чинним головою організації вважається глава МЗС.

"Для ОБСЄ, головування в якій я маю честь здійснювати цього року, ми чітко визначили пріоритети: ОБСЄ має знову зосередитися на своїх основних завданнях – захисті миру та безпеки в Європі. Саме для досягнення цієї мети ми всі маємо сісти за стіл переговорів. Незалежно від обставин, все залежить від цього. Тому я незабаром відвідаю Київ і Москву", – сказав Кассіс.

Швейцарія втретє очолює Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), після головування у 1996 та 2014 роках.

