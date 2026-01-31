Глава ОБСЕ собрался в Киев и Москву
Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что вскоре посетит Киев и Москву.
Его цитируют на сайте швейцарского правительства, передает "Европейская правда".
Швейцария в этом году председательствует в ОБСЕ, действующим главой организации считается глава МИД.
"Для ОБСЕ, председательство в которой я имею честь осуществлять в этом году, мы четко определили приоритеты: ОБСЕ должна снова сосредоточиться на своих основных задачах – защите мира и безопасности в Европе. Именно для достижения этой цели мы все должны сесть за стол переговоров. Независимо от обстоятельств, все зависит от этого. Поэтому я вскоре посещу Киев и Москву", – сказал Кассис.
Швейцария в третий раз возглавляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), после председательства в 1996 и 2014 годах.
