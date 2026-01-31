Зеленский: без встречи трех лидеров невозможно договориться по территориальным вопросам

Президент Владимир Зеленский настаивает на формате встречи лидеров Украины, США и России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Český rozhlas.

Зеленский заявил об открытости Украины для встреч в любом формате с Россией и США.

"Мы хотели бы, чтобы Европа присутствовала на каком-то этапе этих переговоров, потому что часть наших гарантий безопасности – это членство в Европейском Союзе, а также коалиция решительных", – отметил он.

"Но прежде всего важно встретиться втроем. Как минимум, мы должны иметь возможность контактировать с главой российского государства в том или ином формате. Без этого формата наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", – подчеркнул Зеленский.

Дональд Трамп 30 января в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.

1 февраля ожидается новый раунд переговоров о потенциальном мирном соглашении между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".