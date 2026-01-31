Советник Фицо подал в отставку после обнародования его связи с Эпштейном

Советник премьер-министра Словакии по вопросам национальной безопасности Мирослав Лайчак подал в отставку после обнародования его связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом премьер-министр Роберт Фицо сообщил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Фицо объявил, что принимает отставку Лайчака с поста советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Премьер-министр также вновь раскритиковал СМИ в связи с Лайчаком, назвав их лицемерными. По его словам, заголовки в СМИ "настолько пафосные, как будто речь идет об отставке президента", а не "одного из членов консультативного совета премьер-министра".

"Миро в очередной раз продемонстрировал, что является прекрасным дипломатом, и я принимаю его предложение о прекращении сотрудничества, хотя мы все, а не только я, теряем невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике", – сказал Фицо в видео.

Вчера Министерство юстиции США обнародовало файлы Эпштейна. Три миллиона страниц материалов об осужденном сексуальном преступнике Джеффри Эпштейне выявили несколько связей с известными деятелями, среди которых был и тогдашний министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Лайчак сначала отрицал связь с порталом 360-tka. Он сказал порталу, что "не понимает", как его имя могло быть подписано под этими сообщениями. В субботу он ответил TASR, что не может подтвердить подлинность сообщений, поскольку не помнит их после значительного промежутка времени. Однако в том же заявлении он добавил, что разговор был неформальным и легким, без какого-либо реального содержания.

Лайчак добавил, что он непосредственно поговорит с премьер-министром о ситуации и предложит ему уйти с должности. "Не потому, что я сделал бы что-то уголовно наказуемое или неэтичное, а чтобы он не нес политических издержек за то, что не связано с его решениями", – подытожил Лайчак. Его отставки требовали не только оппозиция, но и депутаты коалиции.

Новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна, раскрывают детали его "отношений" с британской элитой, в частности, вероятно, с братом британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором.