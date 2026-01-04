Прем’єр Канади прокоментував операцію Трампа у Венесуелі

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав падіння режиму Мадуро у Венесуелі, та водночас нагадав про важливість дотримання міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Карні нагадав, що додаткові санкції проти Мадуро і його режиму були одними з перших кроків нового канадського уряду у 2025 році.

One of the first actions taken by Canada’s new government in March 2025 was to impose additional sanctions on Nicolás Maduro’s brutally oppressive and criminal regime – unequivocally condemning his grave breaches of international peace and security, gross and systematic human… – Mark Carney (@MarkJCarney) January 3, 2026

"Канада не визнавала нелегітимний режим Мадуро з 2018 року, відколи він вкрав перемогу на виборах. Уряд Канади відтак вітає можливість для свободи, демократії, миру й процвітання для венесуельського народу", – заявив Карні.

"Зберігаючи нашу давню відданість дотриманню верховенства права, суверенітету й прав люини, Канада закликає усі сторони поважати міжнародне право. Ми підтримуємо суверенне право венесуельського народу визначати й будувати власне майбутнє", – додав Карні.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Ма.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.