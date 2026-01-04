Премьер Канады прокомментировал операцию Трампа в Венесуэле

Премьер-министр Канады Марк Карни поздравил падение режима Мадуро в Венесуэле, и одновременно напомнил о важности соблюдения международного права.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Карни напомнил, что дополнительные санкции против Мадуро и его режима были одними из первых шагов нового канадского правительства в 2025 году.

One of the first actions taken by Canada’s new government in March 2025 was to impose additional sanctions on Nicolás Maduro’s brutally oppressive and criminal regime – unequivocally condemning his grave breaches of international peace and security, gross and systematic human… – Mark Carney (@MarkJCarney) January 3, 2026

"Канада не признавала нелегитимный режим Мадуро с 2018 года, с тех пор как он украл победу на выборах. Правительство Канады поэтому приветствует возможность для свободы, демократии, мира и процветания для венесуэльского народа", – заявил Карни.

"Сохраняя нашу давнюю приверженность соблюдению верховенства права, суверенитета и прав человека, Канада призывает все стороны уважать международное право. Мы поддерживаем суверенное право венесуэльского народа определять и строить собственное будущее", – добавил Карни.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Ма.

В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того как США начали военную операцию против Венесуэлы.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.