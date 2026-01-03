ЄС закликає до стриманості на тлі військової операції США проти Венесуели

В ЄС нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Про це йдеться у заяві очільниці європейської дипломатії Каї Каллас в Х, передає "Європейська правда".

Каллас повідомила про розмови із державним секретарем США Марко Рубіо та послом ЄС у Каракасі. За її словами, ЄС уважно стежить за ситуацією у Венесуелі.

"ЄС неодноразово заявляв, що Мадуро не має легітимності, і виступав за мирний перехід влади. За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості", – заявила дипломатка.

"Безпека громадян ЄС у цій країні є нашим головним пріоритетом", – додала вона.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американські сили нібито заарештували Мадуро для притягнення до відповідальності у Сполучених Штатах.