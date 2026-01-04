ЗМІ отримали кадри з наслідками ударів США по цілях у Венесуелі
Новини — Неділя, 4 січня 2026, 11:59 —
Американські ЗМІ отримали супутникові знімки, що показують наслідки повітряних ударів США по Венесуелі у рамках операції 3 січня.
Як повідомляє "Європейська правда", кадри опублікували, серед інших, CBS News.
Йдеться про найбільшу військову базу Фуерте Тіуна у Каракасі, де, наскільки відомо, перебували Мадуро з дружиною на момент операції і де їх захопили. Супутникові знімки від компанії Vantor дозволяють побачити руйнування, порівняно з виглядом бази станом на 22 грудня.
За інформацією від венесуельської опозиції, ударів завдали також по авіабазі у Каракасі Ла Карлота, сигнальній вежі Ель Волкан та порту Ла-Гуайра.
За даними CBS News, США знали місце перебування Мадуро завдяки джерелу ЦРУ у венесуельській владі.
Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати завдали ударів по Венесуелі та захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину, тепер вони перебувають у Нью-Йорку.
Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади.
