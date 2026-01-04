СМИ получили кадры с последствиями ударов США по целям в Венесуэле

Американские СМИ получили спутниковые снимки, показывающие последствия воздушных ударов США по Венесуэле в рамках операции 3 января.

Как сообщает "Европейская правда", кадры опубликовали, среди прочих, CBS News.

Речь идет о крупнейшей военной базе Фуэрте Тиуна в Каракасе, где, насколько известно, находились Мадуро с женой на момент операции и где их захватили. Спутниковые снимки от компании Vantor позволяют увидеть разрушения, по сравнению с видом базы по состоянию на 22 декабря.

По информации от венесуэльской оппозиции, удары нанесли также по авиабазе в Каракасе Ла Карлота, сигнальной башне Эль Волкан и порту Ла-Гуайра.

По данным CBS News, США знали местонахождение Мадуро благодаря источнику ЦРУ в венесуэльской власти.

Напомним, 3 января Соединенные Штаты нанесли удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену, теперь они находятся в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой, пока не произойдет безопасный переход власти.

