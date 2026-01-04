В Швейцарии назвали гражданство еще 16 погибших в пожаре на горнолыжном курорте

Среди 16 новых идентифицированных погибших в пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии есть иностранцы – в том числе граждане Италии, Франции, Румынии и Турции; среди погибших много подростков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию кантона Вале, пишет "Европейская правда".

В воскресенье в Швейцарии завершили идентификацию еще 16 из 40 погибших в пожаре в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане.

Среди этих 16 погибших – 10 швейцарских граждан, двое итальянцев, один человек с двойным гражданством Италии и ОАЭ, гражданин Румынии, гражданин Франции и гражданин Турции.

Почти все погибшие – молодежь или подростки. Самой молодой погибшей, девушке из Швейцарии, всего 14 лет, еще двум – по 15. Десяти из идентифицированных в воскресенье – по 16-18 лет.

В субботу подтвердили личности других четырех погибших, двух мужчин и двух женщин из Швейцарии в возрасте от 18 до 24 лет.

В МИД Румынии сообщили, что уже знают о гибели румынского гражданина и консульство в Берне на связи с его семьей, пишет Digi24.

В МИД Франции ранее сообщали, что пропавшими без вести считают девять французов, которые находились в баре.

Всего пожар в баре Le Constellation в новогоднюю ночь унес жизни 40 человек, пострадали 119. Вероятной причиной считают бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.

Президент Швейцарии Ги Пармелин назвал это событие "одной из худших трагедий", которые пережила страна.

Менеджеры бара оказались под уголовным расследованием.