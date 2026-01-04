Вучич оголосив про відновлення виробництва на підсанкційному НПЗ

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що найбільша нафтова компанія в країні, яка перебуває під американськими санкції, почне роботу 17 або 18 січня після отримання тимчасової ліцензії.

Про це він заявив у неділю, 4 січня, під час спілкування із журналістами у Белграді, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Зазначимо, NIS – найбільша нафтова компанія в Сербії – перебуває під американськими санкціями з початку жовтня через переважну частку російської власності.

У середу, 31 грудня, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надало NIS тимчасову ліцензію на діяльність до 23 січня, що дозволить їй відновити виробництво після 36-денної перерви.

США дали NIS, яка володіє єдиним нафтопереробним заводом Сербії, час до 24 березня для проведення переговорів про продаж частки російських власників.

"Я очікую, що перші 85 тисяч тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня (...) і що нафтопереробний завод почне працювати 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів розпочнеться 25 або 26 січня", – заявив Вучич.

Нагадаємо, 22 грудня президент Сербії висловив сподівання, що проблема, пов'язана з NIS, буде вирішена в найближчі тижні.

Наступного дня Вучич підтвердив, що є інформація про те, що представники "Газпрому" ведуть переговори про продаж компанії NIS угорській компанії MOL.